Bimbi in biblioteca a Vinci, è la volta dell'autunno e di Halloween

Tornano nelle biblioteche civiche di Vinci le attività didattiche rivolte ai bambini. I temi intorno a cui ruoteranno le iniziative organizzate riguardano l'arrivo dell'autunno e poi la festa dei brividi per antonomasia: Halloween!

Storie d’autunno

Domatori di foglie e altri simpatici personaggi accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli splendidi colori autunnali, delle piante che danzano nel vento e degli animali che si preparano per il letargo. Tante letture per invitare i bambini ad ammirare le meravigliose trasformazioni della natura. Le letture sono pensate per bambini dai 4 agli 8 anni.

Gli appuntamenti sono due: sabato 5 ottobre alla Biblioteca Civica di Vinci (via Fucini), dalle ore 10.30 alle 11.30; mercoledì 9 ottobre alla Biblioteca dei ragazzi di Sovigliana, dalle ore 17 alle 18.

Brividi in Biblioteca!

Letture spaventose per bambini coraggiosi, per prepararsi al meglio a vivere la notte più buia dell’anno. Storie di fantasmi, mostri, draghi e streghe faranno compagnia per un incontro da brivido! Alla fine delle letture un abominevole laboratorio creativo. L’incontro è adatto ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Anche in questo caso gli appuntamenti sono due: sabato 26 ottobre presso la Biblioteca Civica di Vinci, dalle ore 10.30 alle 12; mercoledì 30 ottobre alla Biblioteca dei ragazzi di Sovigliana, dalle ore 17 alle 18.30.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vinci