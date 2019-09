Book&Coffee, letture condivise in biblioteca a Santa Maria a Monte

Dopo la pausa estiva, ripartono Giovedì 3 Ottobre gli appuntamenti con il Circolo di Lettura Book&Coffee, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Santa Maria a Monte.

In collaborazione con l’Associazione Vs Versus presieduta da Maurizio Ballini, grande appassionato di libri, il circolo, nato appena un anno fa, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di lettori, curiosi e ansiosi di iniziare nuovi viaggi grazie al potere della lettura.

“Il Circolo di Lettura, previsto per ogni primo giovedì del mese presso la sede della Biblioteca Comunale alle ore 21.30 , – precisa il Sindaco Ilaria Parrella – nasce come un’occasione per leggere, condividere e confrontare le proprie impressioni in compagnia di un buon caffè”.

E allora la lettura di un libro diviene solo il pretesto per aprire una finestra sulle proprie idee e i propri sentimenti, le proprie emozioni suscitate dalla lettura, che assume i contorni di un vero e proprio “cammino” alla scoperta di un mondo affascinante, come il mondo delle parole, caratterizzato da potenzialità del tutto inaspettate, una realtà pronta per essere esplorata e indagata con occhi nuovi.

Quale sarà il prossimo viaggio?

Per chi fosse interessato a partecipare, è necessario contattare telefonicamente lo 0587.261640 o il 328.7652412, oppure per mail la casella di posta vsversus42@gmail.com

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

