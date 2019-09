Chef Awards 2019: il 'Borgo Allegro' di Vinci tra i migliori 100 d’Italia

C'è anche il Borgo Allegro di Vinci tra i migliori 100 ristoranti d'Italia secondo gli utenti del web. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta ad Assisi la cerimonia di premiazione degli “Chef Awards 2019”, il festival degli chef giunto alla terza edizione. Si tratta del primo evento food italiano pensato per premiare i migliori ristoratori sulla base delle valutazioni provenienti dalla rete, raccolte grazie alla guida digitale Gastroranking.it, il più grande aggregatore di ristoranti presente online. La guida digitale contiene circa 150mila ristoranti presenti in Italia e ogni anno grazie alla selezione firmata Chef Awards premia i “Best 100 Chef” nel prestigioso evento annuale di premiazione.

In sostanza, il premio si fonda su un sistema di comparazione e valutazioni on line di ristoranti che raccoglie e converte in un solo indice recensioni e voti, e non prende in considerazione le opinioni presenti su siti dove chiunque può dire la sua senza registrarsi. Il calcolo finale è rigorosamente statistico.

Ebbene, alla luce dell'esito finale, il verdetto è stato più che roseo per i due chef vinciani, Fabio Scali e Samuele Savatteri, che con il loro ristorante Borgo Allegro si sono classificati tra i primi cento in Italia e hanno così potuto ricevere l'ambito riconoscimento sul palco del teatro Lyrick ad Assisi.

Si tratta del secondo riconoscimento ottenuto dai due chef, dopo il prestigioso attestato di “Buona Cucina” ricevuto dal Touring Club Italiano durante il Festival della Gastronomia a Roma dello scorso anno.

“Siamo naturalmente molto contenti di questo premio - fanno sapere Scali e Savatteri - Perché ricevere lo Chef Awards significa che i nostri clienti escono dal nostro ristorante molto soddisfatti dell'esperienza che gli facciamo vivere. Il nostro è un ristorante principalmente di pesce, cosa inusuale visto che non stiamo sulla costa, perché vogliamo offrire al cliente qualcosa che qui nel territorio è difficile da trovare. Fargli scoprire nuovi mondi. Infatti, noi facciamo piatti della tradizione toscana rivisitati con il pesce”.

Un esperimento che, a quanto pare, ha funzionato: i clienti del Borgo Allegro nel corso degli anni sono aumentati e si sono anche diversificati. Oggi, la principale clientela che frequenta il ristorante di Scali e Savatteri ama il pesce ed è sempre curiosa di assaggiare cose nuove.

