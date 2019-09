Eredità delle Donne, due appuntamenti alla Biblioteca di Scandicci

In occasione del 2° Festival L'Eredità delle Donne diretto da Serena Dandini, che si svolge a Firenze dal 4 al 6 ottobre 2019, l'Associazione Toponomastica Femminile organizza presso La Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a), due eventi legati al territorio scandiccese e alla sua sua storia, a cui si aggiunge una performance teatrale a cura della Compagnia Gli Allocchi. Venerdì 4 ottobre alle 20,30 “Cineriflessioni, Dare voce al silenzio delle donne”, proiezione analisi del film “Lezioni di piano” di Jane Campion; sabato 5 ottobre alle 16 Tosca 1944, preformance rteatrale itinerante; sabato 5 ottobre 2019 alle 17 “Sulle vie della parità”, lettura e laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Toponomastica femminile nasce su facebook nel gennaio 2012 con l'idea di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle donne per compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale odonomastica. Obiettivo principale del gruppo, che conta oggi oltre 9.000 partecipanti e si è costituito in associazione, è diffondere la cultura di genere, dare visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.

PROGRAMMA :

VENERDÌ 4 OTTOBRE ORE 20:30

CINERIFLESSIONI – DARE VOCE AL SILENZIO DELLE DONNE

Proiezione e analisi del film «Lezioni di piano» di Jane Campion

Come dare voce al silenzio cui le donne storicamente sono state costrette? Quali i meccanismi psichici che agiscono sull'impossibilità di esprimersi? La psicologa Paola Malacarne commenta e analizza il film, suggerendo riflessioni sulla tematica esistenziale di cui la protagonista è portatrice, favorendo al contempo l'ascolto delle risonanze interiori che l'esperienza filmica, attraverso i processi di identificazione e proiezione, evoca nello/a spettatore e spettatrice.

In omaggio alla protagonista del film, nella stessa location sarà esposta la mostra su Compositrici e Musiciste

Evento organizzato da: Toponomastica femminile in collaborazione con Gli Amici del Cabiria

SABATO 5 OTTOBRE ORE 16:00

TOSCA 1944

Performance Teatrale Itinerante

La Biblioteca di Scandicci vuol far rivivere la storia di Tosca Bucarelli, una donna di grande forza d'animo, determinazione e coraggio. Partigiana combattente "Toschina" per tutta la vita ha saputo tenere alti i valori della Resistenza. Legata alla storia di Scandicci perché durante la sua prigionia in mano ai fascisti a "Villa triste" conobbe il suo futuro marito Roberto Martini che poi diventerà uno dei primi sindaci di Scandicci nel dopo guerra. Da qui la collaborazione con la Compagnia teatrale "Gli Allocchi" formata da insegnanti, collaboratori scolastici, genitori, ex-alunni, dirigenti scolastici dell'Istituto Comprensivo "Pirandello" di Firenze, che propone "TOSCA 1944", una performance itinerante dove la storia della giovane donna partigiana si intreccia con i diversi personaggi di allora e della vita quotidiana di oggi. La sceneggiatura è il risultato di un grande lavoro collettivo. Ogni attore ha scelto un personaggio della storia (un luogo, una persona, un oggetto) e un punto di vista diverso dal quale raccontare la vita di questa donna coraggiosa. Ne sono nati dei monologhi: la bomba che deve scoppiare, la cameriera del Caffè Paskowski, il cappottino rosso di Tosca, il poliziotto fascista che la accompagna in carcere, la cameriera della trattoria, il carcere di Santa Verdiana, la prigioniera comune, il lume che parla del supplizio di Tosca, la suora che sorveglia le detenute... il tutto tra il passato e il presente accompagnato da una voce narrante.

Evento organizzato a cura della Compagnia Teatrale Gli Allocchi

SABATO 5 OTTOBRE ORE 17:00

SULLE VIE DELLA PARITÀ

LETTURA E LABORATORIO PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI

La lettura del libro «Una strada per Rita» di Maria Grazia Anatra aprirà un laboratorio per bambine/i dai 6 agli 11 anni per costruire insieme una città con strade dedicate ai vari ambiti del sapere: storia, arte, scienze....

Le strade, che saranno proposte dai ragazzi e dalle ragazze, attiveranno la ricerca-azione di "figure" femminili che in tale settore si sono distinte. Le donne scelte popoleranno queste vie.

Evento organizzato da: Paola Malacarne di Toponomastica femminile

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

"...mentre l'Uomo Invisibile è diventato una star cinematografica, le donne sono invisibili e spesso rimangono tali. Eppure le esponenti di quella che una volta veniva chiamata "l'altra metà del cielo" hanno fatto la storia, contribuendo all'evoluzione dell'umanità in tutti i campi possibili: dall'arte alla letteratura, dalla scienza alla politica, non trascurando la cibernetica e la fisica quantistica; ma per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tantomeno sono riconosciute come maestre e pioniere: in sintesi, si fa fatica a intestar loro persino una strada periferica." Serena Dandini, Il catalogo delle donne valorose (Mondadori, 2018)

