In qualità di mobility partner di Eurochocolate 2019, FlixBus offrirà tariffe scontate a quanti, da Firenze, raggiungeranno Perugia a bordo dei suoi autobus verdi in occasione della kermesse.

Sull'onda del coinvolgente claim #attaccabottone, l’evento, che dal 1994 costituisce un punto di riferimento imprescindibile per i golosi di tutta Europa, animerà il centro storico del capoluogo umbro da venerdì 18 a domenica 27 ottobre con imponenti installazioni a tema, dolcissime attività e golose degustazioni guidate, tutte aventi per protagonista il cioccolato, e conta di attrarre, per questa edizione, un milione di visitatori. L’ingresso è libero.

Per ottenere lo sconto, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata sul sito di Eurochocolate 2019 (www.eurochocolate.com/perugia2019/a-eurochocolate-con-flixbus) e compilare il form: si otterrà via mail un codice da riscattare al momento della prenotazione sul sito www.flixbus.it o sull’app FlixBus gratuita. Una volta prenotata la corsa, non resterà che mettersi in viaggio e pregustare le numerose varietà di cioccolato presentate da ben 130 aziende del settore, per un totale di 200 tonnellate di cioccolato.

Gli autobus FlixBus collegano Firenze con Perugia senza cambi fino a sette volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da 1 ora e 45 minuti. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.

