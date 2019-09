Just Eat risponde: "Riders potranno candidarsi per lavorare con noi"

Just Eat, in merito alle notizie sull’interruzione dei rapporti commerciali con le società di logistica terze parti con cui opera, e ai relativi contratti con i rider delle stesse, ci tiene a comunicare quanto segue:

- Al momento abbiamo iniziato a testare una soluzione di delivery basata di una tecnologia proprietaria del gruppo, in Italia, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare il business dei ristoranti e fornire la più ampia scelta possibile ai clienti. Questa soluzione di delivery prevede rider che consegneranno in modo diretto con Just Eat

- Per per avviare e supportare questa fase di test, nelle scorse settimane abbiamo dato disdetta al nostro partner Food Pony. Si tratterà di un rilascio del servizio graduale, pianificato in insieme al partner. Le dinamiche legate alla cessazione dell’appalto sono in via di definizione e saranno gestite nelle prossime settimane con la massima cura per ogni aspetto, comprese le loro risorse.

- In particolare ci teniamo a specificare che per i lavoratori del partner che volessero continuare a svolgere l'attività di rider sarà possibile applicarsi per consegnare con Just Eat nelle diverse città

- Si tratta di una decisione legata soprattutto alla volontà di lavorare allo sviluppo di un servizio che risponda in maniera più puntuale alle esigenze dei clienti e dei nostri ristoranti, nonché in linea con la flessibilità di questo business, anche con una gestione diretta delle consegne, oltre al core business come marketplace e ai partner di logistica in affiancamento in alcune città.

- La nostra priorità sarà assicurarci che il sistema funzioni, già in fase di test, e che i rider siano soddisfatti, oltre a fornire le opportune tutele nell’ambito della normativa attuale.

