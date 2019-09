Kylie Minogue e Nicole Kidman, le stelle australiane agli Uffizi

"Doppietta" di stelle australiane in questo weekend agli Uffizi. Venerdì pomeriggio si è presentata in visita al celebre museo fiorentino in jeans e maglietta la popstar Kylie Minogue, per un tour completo della Galleria durato circa due ore. Il giorno successivo è stata la volta dell'attrice Nicole Kidman, arrivata agli Uffizi in compagnia del marito, il cantautore country rock (anch'egli australiano) Keith Urban. Ad accogliere in Galleria le star, in entrambi i giorni, è stato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.

Fonte: Ufficio stampa

