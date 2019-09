Nuova cupola per la chiesa di Montaione, i dettagli illustrati alla cittadinanza

Venerdì 27 settembre sono stati presentati alla cittadinanza di Montaione gli aspetti tecnici della costruzione della nuova cupola in zinco-titanio della chiesa di San Regolo nel capoluogo.

I progettisti, architetti Silvano Salvadori e Antonio Tamburini, insieme ad altri tecnici come il geometra Stefano Cioni e alle ditte costruttrici, CMA di Ragoni e CIF Lattoneria di Calogero Agnello, hanno illustrato con proiezioni le complesse fasi costruttive da cui si è compreso sia le competenze messe in campo sia perché i lavori abbiano richiesto un tempo più lungo del previsto. Soddisfazione ha espresso l'assessore Luca Belcari sottolineando come sia questa realizzazione un ulteriore abbellimento del paese.

L'opera è stata possibile in parte grazie al lascito testamentario della maestra Sara Scali, ad un contributo della CEI e alle direttive del Consiglio Pastorale presieduto dal parroco don Luigi Campinoti.

A conclusione della serata si è mostrato come la cupola possa avere, in occasioni particolari, diverse coloriture di illuminazione con tutta la gamma delle sfumature che i riflettori a led rendono possibili.

