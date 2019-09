Nuova strada in via San Piero in Mercato, Pierini: "Intervento molto atteso"

Oggi, lunedì 30 settembre, inizieranno i lavori di rifacimento di via San Piero in Mercato a Montespertoli nel tratto compreso tra via G. Coli e la fattoria di Gigliola. L'importo dell'intervento ammonta a 58mila euro ed i lavori consistono nella realizzazione di un tratto di fognatura per raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della strada, il rifacimento del manto in conglomerato bituminoso e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

"Questo intervento era molto atteso dai residenti della zona, sia per il rifacimento del manto sia per la regimazione delle acque" commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini. "Si tratta di un ulteriore passo avanti nella strategia di manutenzione del territorio e delle nostre strade comunali. Sembrano piccole cose, ma si tratta di investimenti fondamentali per la cittadinanza".

Fonte: Comune di Montespertoli

