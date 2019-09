Per il Museo del Calcolo di Castelfiorentino si cercano divulgatori

M.I.C. una sigla da memorizzare! Alla fine del mese di ottobre aprirà i battenti il Museo Interattivo del Calcolo e farà parte della nuova immagine del centro storico alto di Castelfiorentino.

Nell’ambito de “La Strada dei Mestieri”, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale per rivitalizzare il centro storico alto che contempla un investimento interamente finanziato dal Governo attraverso il “Bando periferie”, è stato messo a disposizione nella parte centrale della Piazza del Popolo un ambiente idoneo a ricevere il numeroso materiale accumulato nel tempo dal professor Renato Verdiani, ideatore e curatore del museo.

Il professore tiene a precisare che il museo avrà una struttura particolare perché non metterà in mostra solo degli oggetti inermi, non si limiterà ad incuriosire i visitatori ma diventerà strumento didattico per far comprendere come sia grande la superiorità dell’uomo sulle macchine che lui stesso ha creato.

La Matematica dunque sarà la protagonista fondamentale di questo progetto che, ce lo auguriamo, sarà maggiormente amata sia dai grandi che dai più piccoli.

Sei un insegnante (in servizio o in pensione) e vuoi diventare un divulgatore della Scienza in un contesto diverso dalla scuola oppure sei uno studente universitario e vuoi esercitarti su quello che sarà la tua futura professione? Allora mettiti in contatto con Verdiani per un incontro informale per chiarire quale sarà il ruolo di collaboratore dell’Associazione (ONLUS) “Per il museo del calcolo”.

Manda una e-mail a rverdiani@virgilio.it

Fonte: Museo Interattivo del Calcolo

