Scoperta piantagione di cannabis a Quarrata, due arresti

I militari della Tenenza di Montemurlo, nell'ambito delle attività di lotta alla droga, sabato sera hanno arrestato due italiani di 47 e 52 anni ritenuti responsabili del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, molto probabilmente destinata ai giovani delle province di Prato e Pistoia, in concomitanza con il rientro dalle vacanze estive ed il ritorno a scuola.

L’indagine è iniziata qualche settimana fa quando i carabinieri della Tenenza di Montemurlo, scandagliando gli ambienti degli assuntori di stupefacenti, hanno appreso la notizia di un presunto giro di marijuana fai da te coltivata in larga scala nelle campagne tra Montemurlo e la limitrofa provincia di Pistoia.

Nello specifico, i militari hanno sorpreso i due a coltivare una piantagione di canapa indiana in un terreno occultato nella fitta vegetazione nei pressi della strada Statale nel comune di Quarrata, composta da circa 10 piante in pieno stato vegetativo e pronte per la raccolta, di altezza variabile tra 2 e 3 metri nascoste all’interno di una serra. Entrambi gli arrestati sono stati sorpresi dai militari mentre innaffiavano le piante. Sul posto è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per il confezionamento, la pesatura, la suddivisione delle dosi, la cura e l’irrigazione della piantagione. Nel corso della successive perquisizioni personali e domiciliari presso le abitazioni dei due, i militari hanno rinvenuto ulteriori foglie marijuana con svariate infiorescenze essiccate e marijuana già pronta per essere immessa sul mercato. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in attesa di comparire davanti all’autorità giudiziaria pistoiese.

