Servizi educativi, 45mila euro del Fondo Sociale Europeo a Santa Maria

Anche quest'anno la Regione Toscana mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo ha emanato un nuovo avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale e per quest'anno educativo 2019/2020 l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione soprattutto delle donne al mercato del lavoro, così come stabilito nella Raccomandazione (2008/867/CE) della Commissione Europea sull’inclusione attiva.

L’investimento sulla prima infanzia infatti rappresenta per la Regione Toscana un’area di attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto sostenuto dalla Raccomandazione della Commissione Europea “Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (2013/112/UE), si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità e di tipo universalistico.

Il Comune di Santa Maria a Monte alla scadenza del 20 luglio 2019 ha presentato un progetto preliminare per il proprio nido comunale, con obiettivi e finalità generali coerenti con quelli del bando regionale, ed ha ottenuto un contributo di circa 45.000,00 euro.

Pertanto la frequenza dei bambini è resa possibile anche attraverso l'assegnazione del contributo al Comune da parte della Regione Toscana mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

Il Comune può così da un lato ampliare l'offerta del servizio, assicurando le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, dall’altro mantenere invariate le tariffe per la frequenza al nido comunale, che non hanno subito nessun aumento dall'anno scorso.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte