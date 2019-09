Terre di Pisa Food & Wine Festival 2019, evento a ingresso libero. In programma degustazioni e show cooking

Dal 18 al 20 ottobre torna alla Stazione Leopolda di Pisa l’ottava edizione di Terre di Pisa Food & Wine Festival, un viaggio di gusto alla riscoperta di prodotti tipici e antiche ricette delle Terre di Pisa - INGRESSO LIBERO

Terre di Pisa Food & Wine Festival - Il programma

Lasciati trasportare dai profumi e dai sapori, conosci i produttori che con dedizione lavorano per offrirti il meglio della tradizione delle Terre di Pisa: vino, pasta, olio, salumi, salse, formaggio, tartufo, dolci, cioccolato. Con i tagliandi degustazione, in vendita alla cassa accoglienza, potrai fare assaggi ai banchi e decidere poi di acquistare i prodotti.

E’ possibile fermarsi a pranzo o a cena prenotando on line o in manifestazione uno degli show cooking in programma. Nel corso dell’evento sarà possibile scoprire i piatti della tradizione, alcuni rivisitati in chiave innovativa e originale dai cuochi del territorio.

D’obbligo anche la sosta all’Oil Bar dove gli esperti saranno a disposizione per farti assaggiare e approfondire le caratteristiche organolettiche di oli di diversa provenienza.

E ancora: partecipa ai laboratori di degustazione dedicati ai vini locali. Con l’aiuto di sommelier professionisti scoprirai i segreti del vino, le cui origini sono tra le più antiche, riconducibili alla cultura greca ed etrusca.

Al punto informativo, insieme ad esperti dell’Università di Pisa, sarà possibile approfondire le qualità nutraceutiche dei vari alimenti e scoprire come utilizzarli quotidianamente in una dieta equilibrata ma ricca e saporita, secondo i principi della dieta mediterranea.

Per i più piccoli e i loro genitori, all’interno della Ludoteca, è disponibile un ricco programma di eventi per sperimentare i segreti di un’alimentazione gustosa e sana attraverso giochi, laboratori, intrattenimenti musicali e altre attività, sotto l’occhio attento di esperti nutrizionisti.

Domenica 20 ottobre infine non perdere l’opportunità di far parte della giuria popolare del concorso dedicato al pecorino, anche lui un “antico” prodotto del territorio, utilizzato come alimento nelle lunghe navigazioni perché poco deperibile e presente nei piatti della tradizione.

I BIGLIETTI

La manifestazione, ad ingresso libero, prevede la possibilità di acquistare al costo di 5 euro un calice serigrafato e 3 tagliandi utili per le degustazioni presso gli espositori, con 10 euro avrai invece un calice serigrafato e ben 8 tagliandi da utilizzare per le degustazioni.

Se vuoi fermarti a pranzo o a cena prenotati su pisafoodwinefestival.it ovvero alla cassa dell’area accoglienza show cooking: i prezzi variano tra i 10 ed i 15 euro in base ai menù proposti dagli chef dei ristoranti pisani.

Per partecipare ai laboratori di degustazione guidata del vino prenotati online pisafoodwinefestival.it o in manifestazione a euro 10 l’uno.

INFORMAZIONI

Ci trovi dal 18 al 20 ottobre alla Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria centrale di Pisa, dall’aeroporto 'Galileo Galilei' e dalle uscite (Pisa Centro) della Superstrada Fi-Pi-Li e delle Autostrade A 12 (Genova – Livorno) e A 11 (Firenze – Mare).

Per informazioni sul programma, iscrizioni e per partecipare al Contest riservato al pecorino, visita il sito della manifestazione pisafoodwinefestival.it o segui la pagina Facebook @pisafoodwinefestival

Buon viaggio nelle Terre di Pisa!