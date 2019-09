Insulta Greta Thunberg su Facebook, esonerato vice allenatore dall'Us Grosseto

Insulti pesanti rivolti a Greta Thumberg con un commento su Facebook: per l'incauta mossa, il vice allenatore dei Giovanissimi A del Grosseto Tommaso Casalini ha 'pagato' con la rimozione dal suo incarico.

Tutto era nato da dei post della giornalista Selvaggia Lucarelli oltre che dalla pagina Facebook Abolizione del suffragio universale, entrambi noti per mettere in mostra comportamenti inadeguati di molti utenti in rete. In questo caso era finito il commento di Casalini, che dava della prostituta alla giovane attivista divenuta paladina dell'ambiente.

Il post, dove le generalità di Casalini non erano state nascoste, ha ricevuto centinaia di commenti e in poche ore la pagina Facebook e il profilo del trainer sportivo sono stati oscurati. Infine la decisione dei biancorossi con un post di seguito riportato:

"In seguito a quanto apparso sui social, l’Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei Giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici.

Vista la gravità di quanto affermato dal signor Casalini, la società ha provveduto a sollevare lo stesso dall’incarico con effetto immediato, dissociandosi completamente dalle affermazioni lette su Facebook, riservandosi di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine nelle sedi opportune".

