il Vescovo di Prato celebra la Messa nella hall dell'ospedale di Prato

Il 2 0ttobre 2011, nella Città della Pace ( Assisi ) presso la Porziuncola, luogo caro a San Francesco, si è concretizzata la prima edizione di "La Festa degli Angeli", proprio nel giorno in cui se ne fa memoria.

E' nostra comune intenzione far conoscere ai Cittadini come l'Ospedale non sia sempre un luogo di sofferenza ma anche un luogo di gioia.

In Ospedale si nasce e nella maggioranza dei casi, grazie alle cure e all'assistenza ricevuta, si guarisce dalle sofferenze della malattia. Oltre alle cure e all'assistenza, il conforto spirituale è altrettanto importante per assicurare dignità e rispetto alle persone.

Pertanto, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17,00, S.E. Monsignor Giovanni Nerbini, Vescovo di Prato, officerà la Celebrazione Eucaristica nella hall dell'Ospedale con la benedizione dei bambini e dei fedeli presenti.

A seguire, insieme a Monsignor Vescovo: visita ai reparti di Ostetricia e Pediatria.

All'evento hanno già aderito alcuni rappresentanti Istituzionali, accompagnati dai loro bambini.

L'invito a partecipare è esteso a genitori e nonni insieme ai loro bambini. In rappresentanza dell'Azienda USL Toscana partecipa il vice direttore sanitario Roberto Biagini

