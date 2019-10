Palazzo Grifoni apre le porte ai turisti

Sabato 5 ottobre, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, aprirà le porte della sua sede, Palazzo Grifoni. In occasione dell’iniziativa "Invito a Palazzo 2019", organizzata a livello nazionale dall’Associazione Bancaria italiana in collaborazione con Acri, cittadini, turisti e appassionati avranno la possibilità di visitare un autentico gioiello di architettura cinquecentesca.

Palazzo Grifoni, tra gli edifici simbolo di San Miniato, è uno degli esempi più cospicui di architettura civile toscana di età rinascimentale. L'edificio venne edificato intorno alla metà del Cinquecento per la ricca e potente casata samminiatese. All'interno il palazzo presenta sale eleganti e ornate da importanti decorazioni lapidee, ma soprattutto portici e logge da cui godere della vista di un paesaggio straordinario. Minato dai tedeschi in ritirata nell'estate del 1944, ricostruito, restaurato e valorizzato in tutte le sue bellezze negli anni '90 dalla Cassa di Risparmio di San Miniato e in seguito acquistato dalla Fondazione CRSM, che ne ha fatto la sua sede.

Il Palazzo sarà aperto, ad ingresso libero, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

Le visite saranno precedute, alle ore 10.00 e alle ore 15.30, da un momento musicale a cura dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso.

Gli studenti dell'Istituto Tecnico "Cattaneo" di San Miniato, che frequentano l'indirizzo turismo, saranno le guide d'eccezione che accompagneranno i visitatori nei tours gratuiti alla scoperta del palazzo.

Per Info: Tel. 0571-445221 - segreteria@fondazionecrsm.it - www.fondazionecrsm.it (È gradita la prenotazione per gruppi numerosi)

Fonte: Fondazione CRSM

