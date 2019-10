Toscana Fashion, il calzaturiero in mostra a Pistoia

L’esclusiva esposizione campionaria del settore calzaturiero torna protagonista a Pistoia dal 6 all'8 Ottobre con il meglio delle collezioni primavera-estate 2020.

Toscana Fashion, la grande vetrina riservata agli operatori del settore, aprirà le porte della “Cattedrale” Ex Breda (ingresso lato Parcheggio Pertini) dalle 9.00 alle 19.00 per mettere in mostra le ultime tendenze del mondo delle calzature.

Sono 39 gli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e, più in generale, dal Centro Italia e oltre 200 i marchi esposti per la tre-giorni all’insegna della moda che sta sempre più diventando un appuntamento fisso per i negozi del settore.

La manifestazione, arrivata all'ottava edizione a Pistoia - organizzata dall’Associazione Toscana Fashion in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e FNAARC – Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio e con il patrocinio di Federazione Moda Italia – si conferma l’occasione per accendere i riflettori sul settore moda del territorio e si pone come obiettivo quello di diventare sempre più la fiera di riconoscimento del settore per il Centro Italia.

I buyers interessati potranno prendere contatto direttamente con gli agenti di commercio presenti alla fiera e fissare un incontro per visionare le collezioni e stringere accordi. Per farlo basta registrarsi sul sito ufficiale www.toscanafashion.eu: gli interessati riceveranno per mail l’elenco dei contatti e una lista di agevolazioni messe a disposizione da Toscana Fashion per chi vuole soggiornare in città, fra hotel, ristoranti e ingressi ai luoghi d’interesse del territorio.

L’ingresso è libero anche per tutte le aziende del settore moda interessate a visitare l’evento e consultare le ultime tendenze proposte dagli espositori per la prossima stagione, senza la necessità di prendere preventivamente un appuntamento.

Torna, inoltre, il momento dedicato ai “top buyers”, soci Federmoda e autorità con il tradizionale brindisi e taglio del nastro. L’appuntamento è alle 18.00 di domenica 6 Ottobre.

Toscana Fashion è organizzata con il patrocinio di Camera di Commercio di Pistoia, Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia e Regione Toscana.

Sponsor della manifestazione sono Estra, Volauto, Vodafone, ViVal Banca, Toscodata, Italiana Assicurazioni. Si ringraziano Paper Planet, Mati Piante, Logos Forniture.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram della manifestazione.

Fonte: Confcommercio Pistoia - ufficio stampa

