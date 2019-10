Cambiano 5 medici nell'area pistoiese: l'invito a cambiare il dottore online o di persona

L'Azienda Usl Toscana Centro informa i cittadini della Zona Pistoiese che da ieri (1 ottobre) hanno cessato il rapporto di convenzione con l'Azienda tre medici di medicina generale: sono i dottori Paride Giagnoni, Maria Teresa Fini e Giuseppe Scalise. L'Azienda Sanitaria invita pertanto gli assistiti a procedere alla scelta di un nuovo medico precisando che l'assegnazione non può essere fatta d'ufficio ma solo dagli interessati. I cittadini possono effettuare il cambio medico online sul sito aziendale www.usltoscanacentro.it, tramite APP sul cellulare e presso i Punti Sì dell'Azienda e naturalmente recandosi di persona nelle Case della Salute e nei presidi territoriali agli sportelli per la scelta del nuovo medico.

Si comunica inoltre che è previsto l'ingresso di cinque nuovi medici entro fine anno, che sono già stati individuati per l'iscrizione negli elenchi unici dell'assistenza primaria dell'ambito di Pistoia.

Sempre lo scorso 1 ottobre hanno cessato l'attività convenzionale anche due pediatri di libera scelta le dottoresse Cecilia Breschi e Cristina Fantacci; nella stessa data sono stati attivati due incarichi provvisori al fine di garantire la continuità assistenziale, in attesa della individuazione dei titolari definitivi. Pertanto, in questo caso, non è necessario procedere con la scelta ma gli assistiti dei medici che hanno cessato l'attività sono stati assegnati temporaneamente ai nuovi incaricati. Inoltre dal 1 ottobre ha preso servizio un medico pediatra con incarico a tempo indeterminato, in seguito al trasferimento della dottoressa Giustina Orlando.

