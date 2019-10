Doppio omaggio in memoria di Marino Roso a Campi Bisenzio

Confesercenti Firenze e Comune di Campi Bisenzio promuovono In ricordo di Marino Roso, un'iniziativa di valorizzazione nel tempo di una fantastica esperienza associativa.

L'evento è in programma per domenica 6 Ottobre 2019 alle ore 10 presso la sede di Confesercenti di Campi Bisenzio e alle ore 11 al Foyer del teatrodante Carlo Monni.

"Ho voluto un bene enorme a Marino - dice il Sindaco Emiliano Fossi - persona che ho saputo apprezzare soprattutto come uomo e come punto di riferimento umano. Un bene fatto di stima e di affetto profondo. Per me era uno di famiglia. Lo conoscevo da sempre e da lui ho appreso tanto, sia dal punto di vista umano che professionale. Di lui ho avuto modo di apprezzare soprattutto i valori e l'etica del comportamento. Mi manca e mi mancherà come mancano quelle persone che hanno significato davvero qualcosa nella tua vita. Lo ricorderò con grande do lore e al tempo stesso cercando di portare avanti, ogni giorno, quei grandi valori che hanno contraddistinto tutta la sua vita".

La scomparsa, poco più di un anno fa, di Marino Roso, ha suscitato grande emozione, nella comunità di Campi Bisenzio e nella Confesercenti tutta.

Da allora molte persone, soci e dirigenti della Confesercenti, rappresentanti delle istituzioni e dell'ampio mondo della comunità campigiana, hanno manifestato il bisogno di trasmettere nel tempo i tratti di un impegno, lungo e spassionato, i valori positivi, che hanno caratterizzato la vita di Marino.

Ecco perché Confesercenti ha deciso di celebrare e valorizzare quella che, senza alcun dubbio, possiamo definire una fantastica esperienza associativa, con l'obiettivo di rendere sempre vivi ed attuali tali valori positivi e incentivare percorsi associativi e imprenditoriali virtuosi.

Domenica 6 ottobre, a Campi Bisenzio verrà intitolata la locale sede di Confesercenti, in Via del Ge lsomino 5, a Marino Roso e presso il foyer del teatrodante Carlo Monni si terrà la prima edizione del "Premio Marino Roso - Impresa e Territorio".

Partecipano: Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio; Nico Gronchi, Presidente Regionale Confesercenti Toscana; Claudio Bianchi, Presidente Confesercenti Firenze; Christian Domizio, Presidente Confesercenti Campi Bisenzio; Alberto Marini, Direttore Confesercenti Firenze

Fonte: Comune di Campi Bisenzio

