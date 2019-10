Tutto pronto per il Concorso teatrale di Quarconia a Vinci: si parte il 5 ottobre

Con l’arrivo dell’autunno, profumato dai sapori dell’uva matura, ecco tornare il Concorso Regionale di Quarconia, giunto ormai alla sua 10° edizione. “Per festeggiare la cifra tonda - afferma Luigi Palandri, responsabile dell’organizzazione della rassegna - l’abbiamo messa sul ridere tornando alle origini, con un’edizione tutta dedicata alla commedia e al vernacolo. E per farlo, abbiamo individuato i nostri vini (spettacoli) migliori: 6 spettacoli spumeggianti che vi trascineranno in un vortice di allegria. La scelta non è stata facile, visto le oltre 20 domande pervenute da tutta la Toscana”.

Sul palco del Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 39), si alterneranno dunque commedie brillanti e in vernacolo fiorentino e pistoiese, mischiando sacro e profano, come vuole la tradizione toscana, senza rinunciare alla qualità e all’originalità. Ad autori affermati, come Antonella Zucchini (ben due rappresentazioni) e Valerio Di Piramo (già premiato sul palcoscenico di questa kermesse), si affiancherà, con uno spettacolo fuori concorso, un esordiente, Matteo Dell’Olmo, che si è fatto notare per la sue prove attoriali con la Compagnia Unicorno. Sarà proprio la sua prima sceneggiatura ad aprire il concorso, sabato 5 ottobre.

Complessivamente, sono 8 spettacoli, che andranno in scena ogni sabato alle ore 21.15, fatta eccezione per l’ultimo appuntamento. A chiudere la rassegna, infatti, arriverà l’altra compagnia di Vinci, I soliti Ignoti, che presenterà un classico della comicità toscana, “La mi moglie l’ha du mariti”, domenica 1 dicembre, alle ore 17.

E per l’anno “Leonardiano” non poteva mancare un riferimento al Genio: lo spettacolo del 19 ottobre della “Compagnia LiveArt” dal titolo “Da Vinci al Mugello - Storie di acque, lame e decapitazioni” , trae origine da un racconto dello scrittore Tebaldo Lorini e da un fatto realmente accaduto. Durante una visita alla mostra dei disegni di Leonardo di proprietà della regina d’Inghilterra, a Buckingham Palace, l’autore riconosce il profilo dell’appennino tosco-emiliano e i torrenti che scendono nel fiume Sieve, nel Mugello. Un susseguirsi di scene brillanti che conducono lo spettatore nel meraviglioso mondo del rinascimento fiorentino.

“Per applaudire i vincitori, vi aspettiamo, sempre alle 17, sabato 7 dicembre - conclude Palandri - Sarà un momento ricco di suspense, vista la grande novità di quest’anno: un premio di 1.000 euro, finanziato dalla FITA Toscana, che andrà allo spettacolo vincente. Per aggiudicarselo definitivamente, la compagnia si dovrà impegnare a realizzare uno spettacolo che coinvolgerà ragazzi sotto i 25 anni e che andrà in scena nella prossima edizione del Concorso di Quarconia. Nella speranza di far apprezzare lo spettacolo teatrale come momento di aggregazione e punto di ritrovo della comunità, tutti noi dell’organizzazione, in cui, ormai da 5 anni, sono coinvolte 5 associazioni del paese (Casa del Popolo di Vinci, Proloco, Misericordia, Compagnia I Soliti Ignoti, Compagnia Unicorno), vi invitiamo al Teatro di Vinci, a festeggiare col botto i 10 anni della nostra rassegna”.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 366 3446512

prevendita: Bazar Cinelli, via Giovanni XXIII, 11 Vinci

Prenotazione consigliata (capienza massima 144 posti numerati)

Costo biglietto: intero 7 euro; ridotto (dai 6 ai 12 anni) 4 euro

Programma:

sabato 5 ottobre

Ma Nino?

di M. Dall’Olmo

Compagnia Unicorno (fuori concorso)

sabato 12 ottobre

Un cappello pieno di bugie

di A. Zucchini

Compagnia Marcignana

sabato 19 ottobre

Da Vinci al Mugello – Storie di acque, lame e decapitazioni

di M. Paoli (da un racconto di Tebaldo Lorini)

Compagnia Live Art

sabato 26 ottobre

La bon’anima

di U. Palmerini

Compagnia S. Stefano

sabato 2 novembre

Matrimonio col morto

di A. Zucchini

Compagnia I Malerbi

sabato 9 novembre

Due per te

di M. Donati

Compagnia Laboratori Teatrali

sabato 23 novembre

Piccoli segreti di famiglia

di Ceruti e Villano

Compagnia Risate e applausi

domenica 1 dicembre (ore 17.00)

La mi moglie l’ha du mariti

di G. Verzucoli

Compagnia I Soliti Ignoti (fuori concorso)

Premiazione sabato 7 dicembre alle ore 17.

Fonte: Ufficio Stampa

