Servizio Civile, Careggi cerca 44 giovani

Sono 630 i giovani volontari fra i 18 e i 28 anni che dal 2008 hanno svolto attività nell’ambito del Servizio Civile all’interno dell’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze. Sono aperte le iscrizioni fino al 10 ottobre 2019 per la presentazione della domanda online sul sito www.aou-careggi.toscana.it, nella sezione dedicata al Servizio Civile, disponibili 44 posti per i progetti finanziati dell’Ospedale.

Le attività della durata di un anno riguardano i servizi alle persone come l’accoglienza dei cittadini, la facilitazione dell’accesso alle prestazioni sanitarie, l’orientamento e supporto informativo ai percorsi assistenziali, in ambiti dove l’umanizzazione delle cure riveste un ruolo di fondamentale importanza.

Il Servizio Civile è un impegno per gli altri, attività di partecipazione e responsabilità. È occasione di crescita personale e professionale soprattutto in realtà complesse come l’AOU Careggi una delle maggiori aziende ospedaliero universitarie italiane dove lavorano circa 6mila dipendenti e che registra un volume di accessi giornaliero di circa 20mila persone.

Fonte: AOU Careggi - Ufficio Stampa

