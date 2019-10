Abc Solettificio Manetti attesa a Prato per l’esordio lontano da casa

Prima trasferta stagionale per l’Abc Solettificio Manetti che domenica alle ore 18 sarà attesa dalla Pallacanestro 2000 Prato per la seconda giornata di C Gold (arbitri Landi di Pontedera, Marinaro di Cascina).

Un match sicuramente ostico contro una neo promossa che vanta un roster di assoluto spessore per la C Gold, e che non ha caso ha letteralmente dominato la passata stagione in Silver. Una squadra che al suo debutto da matricola ha espugnato Altopascio 58-74 e che conta nell’organico due ex gialloblu, Filippo Taiti e Cosimo Fontani.

Una sfida delicata, insomma, per i ragazzi di Paolo Betti esattamente come lo era quella di sette giorni fa contro Arezzo. I gialloblu, costretti ancora a fare a meno di Scali (sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica), andranno dunque in cerca di conferme lontano da casa dopo l’ottimo esordio al PalaBetti per cercare di mantenersi a punteggio pieno in questo avvio di stagione.

Fonte: ABC Castelfiorentino

