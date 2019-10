Aggredisce giovane con una bottiglia rotta e un coltello: via portafogli con 1600 euro

Avrebbe aggredito un 31enne con calci e pugni, poi lo ha ferito alla testa con una bottiglia di vetro frantumata e alla mandibola con un coltello. L'aggressione è sfociata in una rapina: l'uomo, un 25enne, ha portato via il portafoglio con dentro 1.600 euro. Poi è fuggito facendo perdere le tracce di sé. È accaduto la sera del 1 ottobre a Pistoia. I carabinieri, dopo un giorno di ricerche, hanno rintracciato il 25enne che al momento si trova nel carcere di Pistoia. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 per un trauma cranico, ferite al cuoio capelluto e una lesione nella zona mandibolare.

