Un cane è stato recuperato dai vigili del fuoco di Livorno dopo essere finito nell'alveo del Botro Felciaio, in località Scopaia. Il cane, anziano e di media taglia, era stato raggiunto dal padrone ma non poteva caricarlo per risalire in quanto le sponde del torrente erano molto ripide. Con una scala i vigili del fuoco hanno riportato l'animale in una zona sicura tra le braccia del suo padrone.

