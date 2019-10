A Certaldo la musica nel piatto, al via Boccaccesca

A Certaldo la musica nel piatto: al via domani, venerdì 4 ottobre, la 21ma edizione di Boccaccesca, la rassegna che fino a domenica 6 ottobre 2019, celebra il gusto e l’arte del buon vivere.

Quest’anno il tema che ispira la manifestazione sarà la musica, e tutto avverrà a tempo di musica. Nelle strade dove è allestita la ricca mostra mercato dedicata all’enogastronomia, regina dell’appuntamento, e all’artigianato, si susseguiranno musicisti che daranno vita ad esecuzioni live. Nel Parterre di Palazzo Pretorio invece sarà allestito un vero e proprio “salotto musicale” con un pianoforte a disposizione del pubblico: qui chi vorrà potrà esibirsi e allietare gli altri ospiti di Boccaccesca.

Musica nel piatto con i cooking show che, nella Limonia del borgo alto, saranno tenuti da chef chiamati a presentare piatti ispirati a una canzone dedicata al cibo.

Venerdì 4 ottobre alle ore 18.00 sarà Ardit Curri, del Ristorante San Martino 26 di San Gimignano ad esibirsi sul motivo “A’ pizza”. Sabato 5 ottobre alle ore 16.00 lo chef Matteo Donati del Ristorante Donati di Castiglione della Pescaia preparerà un piatto sulle note di “W la pappa col pomodoro” per poi lasciare i fornelli, alle ore 18.00 a Andrea La Ganga, di Butcher Grosseto che creerà il suo piatto sulla musica di “Nove settimane e mezzo”.

Domenica 6 ottobre i cooking show diventano 3: alle ore 14.30 Mauro Buonanno, del ristorante Particolare di Siena si esibisce in un piatto ispirato alla canzone “Champagne”. A seguire (ore 15.30) Paolo Tizzanini, del ristorante Osteria dell’Acquolina di Terranuova Bracciolini trascinerà il pubblico nell’universo melodico di “That’s amore” mentre alle ore 16.30 Antonio Lisciandro, di Carabè, l’Officina del Gelato di Terranuova Bracciolini, proporrà le sue creazioni sulle note di “Gelato al cioccolato”

Ma la tre giorni prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che coinvolgeranno sia il Borgo basso sia il cuore medioevale di Certaldo Alta.

Nel Borgo Alto espositori provenienti da molte regioni italiane presenteranno le loro eccellenze enogastronomiche e artigianali, mentre grandi chef daranno vita a “La musica nel piatto”, particolari dimostrazioni di cucina.

Sempre nel Borgo Alto si snoderà il “Percorso del Gusto”: i visitatori che lo vorranno, potranno acquistare una mappa della manifestazione che li guiderà in una particolare degustazione itinerante. Grazie a gettoni di 2,50 euro, sarà così possibile assaggiare alcune prelibatezze preparate esclusivamente per “Boccaccesca”.

Spazio anche ai grandi vini con l’Enoteca di Boccaccesca (le degustazioni saranno possibili grazie all’acquisto di coupon e del calice creato per la manifestazione).

Non mancheranno poi incontri e momenti di approfondimento culturale tra questi, torna il concorso “Ragazzi in Pentola”, dedicato ai ragazzi delle scuole e il Premio Boccaccesca che, in questa edizione, verrà assegnato a Marco Masini per aver portato la toscanità nella musica.

Ma Boccaccesca pensa anche ai bambini che potranno divertirsi il venerdì con i libri di Federighi Editori e il sabato e la domenica a fare i piccoli pasticceri seguiti dallo chef Attila.

Nella tre giorni invece nel Borgo Basso sarà protagonista Boccaccesca Street Food.

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea due. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.boccaccesca.it; pagina Facebook Boccaccesca Certaldo.

Fonte: Boccaccesca - Ufficio Stampa

