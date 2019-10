Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per il recupero di un attraversamento aereo in fili nudi è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in entrambe le direzioni dalle ore 23.00 del 07/10/2019 alle ore 05.00 del 08/10/2019.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Empoli