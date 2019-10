Forteto, Alberti: "Città Metropolitana ritiri richiesta di risarcimento"

Il consigliere regionale della Lega si schiera con il Commissario Jacopo Marzetti: “Chiedano i risarcimenti ai condannati e autori materiali dei reati”.

“Sono sorpreso dal comportamento della Città Metropolitana. Se la Regione, dopo l’invio della richiesta di risarcimento avvenuta a agosto scorso, ha recuperato la razionalità e ha deciso di ritirarla, non vedo perché la Città Metropolitana, che non si è nemmeno costituita parte civile al procedimento penale, non debba fare lo stesso – dice il consigliere regionale Jacopo Alberti – sostengo e sosterrò la battaglia del Commissario governativo, affinché la Cooperativa possa risollevarsi e continuare ad esistere senza il sistema della setta, che per anni ha proliferato e perpetrato atrocità nei confronti di minori. La Cooperativa, come sottolinea Marzetti, rappresenta uno dei cardini dell’economia locale, e la richiesta della Città Metropolitana rischia di comprometterne ancora la serenità lavorativa”.

“Le istituzioni che per anni hanno omesso di controllare qual che accadeva al Forteto, se proprio vogliono un risarcimento, lo vadano a chiedere al Fiesoli e ai suoi complici. Inoltre, ricordo alla Città Metropolitana e a chi ne ricopre e ricopriva i ruoli di vertice, che sono ‘politicamente colpevoli’, come scritto nella relazione finale della seconda commissione di inchiesta regionale a cui ho preso parte di persona. Le responsabilità politco-istituzionali sono tutte loro – conclude Alberti - dei partiti di sinistra che hanno spadroneggiato nelle istituzioni per anni”.

Fonte: Jacopo Alberti - Ufficio Stampa

