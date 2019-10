Un 28enne è stato arrestato a Pistoia per furto. Il giovane, italiano di etnia sinti, è coinvolto in concorso per due rapine in auto in sosta nella città toscana. Nell'aprile è stato tra i protagonisti di un furto in un furgone a Serravalle Pistoiese, portando via 800 euro e un bancomat; in un'altra circostanza è entrato in azione con la moglie in un'auto a Chiesina Montalese rubando 40 euro e carte di credito. La polizia lo ha identificato e arrestato.

