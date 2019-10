Giovani e volontariato: il punto a Firenze

La Città Metropolitana di Firenze, Direzione “Risorse umane e Organizzazione” e Ufficio Politiche Sociali, e la Consulta Metropolitana del Volontariato organizzano per il 4 ottobre 2019 la Conferenza “Giovani, Volontariato e sviluppo sociale della Comunità” che si terrà nell’Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali di Novoli.

Tema centrale della conferenza è il senso del Volontariato oggi: partendo, infatti, dall’importanza/necessità di una cittadinanza attiva e solidale in un periodo sempre più inquinato da individuallismi ed egoismi, ci si chiederà se con il Volontariato è ancora possibile costruire un modo diverso di essere cittadini nelle proprie comunità e come il mondo del Non-profit possa diventare attraente per le giovani generazioni, anche in attuazione dell’art. 19, Decreto Lgs 117/2017.

Il programma prevede relazioni del Professor Andrea Volterrani dell’Università di Roma Tor Vergata su “Il ruolo del Volontariato nello sviluppo sociale delle comunità: un cambiamento negli approcci e nei metodi” e del Professor Luca Bagnoli dell’Università di Firenze su “Trasparenza e misurazione dei risultati nel Terzo Settore”. Inoltre, dato che ci si rivolge a un pubblico giovane, per stimolare il dibattito sono stati inseririti tre mini interventi di ragazzi con esperienze di volontariato in settori diversi.

Non a caso, infatti, dato che si parla di Giovani e Volontariato, si è pensato di tenere la conferenza in un ambiente frequentato appunto da giovani: di qui la scelta dell’Università che darà anche il Patrocinio alla conferenza, oltre all’intervento per i saluti istituzionali e alla relazione del Professor Bagnoli.

Il Presidente della Consulta Metropolitana del Volontariato, Alfiero Ciampolini, che ha fortemente voluto questa iniziativa, introdurrà e concluderà la conferenza; ci saranno poi interventi di saluto dell’Università, della Città Metropolitana e del Cesvot (Centro Servizi per il Volontariato Toscana) che ha già concesso il patrocinio a questo evento.

Le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato (Sezione Città Metropolitana di Firenze) sono 811.

Le Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (Sezione Città Metropolitana di Firenze) sono 835.

