Invito a Palazzo, Fondazione Cr Firenze apre le porte della sua sede

Fondazione CR Firenze aderisce anche quest’anno all’iniziativa ‘Invito a Palazzo’, manifestazione annuale all’8° edizione promossa da ABI – Associazione Bancaria Italiana, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’iniziativa coinvolge banche e fondazioni di origine bancaria su tutto il territorio nazionale che, per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico edifici e spazi di particolare bellezza e interesse dal punto di vista artistico e culturale, abitualmente non accessibili.

In particolare Fondazione CR Firenze apre la sua splendida sede che custodisce opere di Giotto, Filippino Lippi, Vasari, Primo Conti e che, da quest’anno, si è arricchita di due importanti acquisizioni di Ruggero Panerai, ‘Ritorno dalle corse alle Cascine’ (1885) e ‘Piazza San Gallo a Firenze’. La sede sarà aperta dalle ore 10 alle 19 (ad ingresso gratuito) con visite guidate gratuite alla Collezione ogni ora (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) e solo su prenotazione chiamando il numero 055 5384001.

