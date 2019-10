Italia Viva, il via a Pisa. Fanucchi: "C'è voglia di fare"

"Andare in giro per la Toscana, ascoltare tante gente come stasera a Pisa e tornare a casa la sera veramente contento; da quando è iniziata questa avventura con Italia Viva è ogni sera così, proprio da questo ho capito che sto facendo la cosa giusta"

Così Edoardo Fanucci, consigliere comunale a Montecatini, ha voluto commentare la serata di avvio dell'attività politica di Italia Viva nella città di PISA.

"Ascoltare e raccogliere le proposte, questo è il nostro obiettivo stasera ed in tutti gli altri incontri che teniamo in tutta la Regione. Abbiamo tutti voglia di fare una bella Politica e lo vogliamo fare insieme, senza correnti, senza capi bastone, ma raccogliendo le intuizioni di tutti ed elaborandole, premiando il merito e la storia di chi presenta idee e progetti. Sembra banale, ma questa è la Politica che permette a tutti di dire la propria ed è questa la Politica che manca in Italia."

Circa 70 persone al Circolo I Passi hanno accolto l'esponente di Italia Viva nella prima uscita pisana del movimento creato da Matteo Renzi.

"Un bel punto di partenza, hanno dichiarato Michele Passarelli, Antonio Colicelli e Nicola Panattoni, organizzatori dell'evento, tante facce nuove, gente che ha voglia di impegnarsi anche per la prima volta in Politica, non possiamo e non vogliamo perdere una bella occasione come questa. A breve convocheremo una nuova riunione per raccogliere le idee dei tanti che vogliono portare una ventata di novità e competenza nella Politica ... le porteremo con noi alla Leopolda di Firenze: sarà il contributo di Pisa alla nascita di Italia Viva.

