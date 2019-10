L'assessore Valerio Martinelli al forum internazionale di Kaliningrad in Russi

Valerio Martinelli, assessore alle Attività produttive, al Lavoro, alla Promozione e Sviluppo del Territorio nel Comune di Montopoli, ha preso parte ai lavori del forum internazionale di Kaliningrad, città della Russia affacciata sul Mar Baltico.

Il giovane studioso di San Romano, invitato proprio dal Ministero degli Esteri russo, ha partecipato ed è intervenuto come delegato per l’Italia, assieme a giovani leaders e rappresentanti delle istituzioni delegati da tutta Europa, sulla sostenibilità e sulla pace, potendo al contempo rappresentare anche il nostro territorio e la comunità montopolese.

«Credo ci sia un forte legame tra amministrazione, economia e sostenibilità – ha detto, in inglese, Martinelli – creare una dinamica virtuosa tra questi settori sarà la più grande sfida che dovremo raccogliere ed affrontare per gli anni che verranno». E in un territorio come quello di Montopoli, dove l’ambiente e la natura costituiscono una delle componenti principali, occorre un’attenzione ancor maggiore. Di fronte al pubblico, proveniente da tutta l’Europa, Martinelli ha parlato, per questo, anche della sua città. «Per esempio, il nostro territorio è una naturale zona tartufigena, e proprio il tartufo bianco è una sorta di sentinella per quel che riguarda l’inquinamento e la tutela dell’ambiente – spiega – qualora vi fosse un elevato inquinamento o quando vi fosse una scarsa sensibilità verso l’ambiente, verrebbe a mancare questo particolare prodotto, che tutti conosciamo». Ma non solo: Montopoli è anche terra di produttori virtuosi e prodotti a km 0, come vino, miele, ortaggi e frutta. «Come potremmo valorizzare e promuovere queste ricchezze – ha domandato Martinelli – se l’ambiente che ci circonda non viene protetto e gestito in modo appropriato?».

Per Martinelli, quindi, non si tratta semplicemente di retorica o di belle parole. La tutela dell’ambiente e la sostenibilità sono elementi imprescindibili che incidono in modo significativo anche sull’economia, sulla produttività, sullo sviluppo e sul sistema di welfare. «Sono orgoglioso e felice che a Montopoli abbiamo deciso di impegnarci per incentivare e valorizzare le iniziative cittadine totalmente plastic-free. Ne abbiamo già qualche esempio – continua – è un piccolo passo, ma occorre procedere in questa direzione: dal livello più basso sino a quello più alto».

Alle normative sull’ambiente e ai vari incentivi per il consumo di energie rinnovabili, Martinelli spera che, in futuro, si unisca anche una visione rinnovata del tema. «Dobbiamo essere più ambiziosi e fare rete per immaginare da una parte un nuovo sistema economico che integri la sostenibilità e la tutela dell’ambiente e dall’altra un sistema di regole condivise a livello globale su questi temi – commenta – lo stesso Papa Francesco ci ha più volte invitato a ripensare il nostro modo di vivere e di produrre, per un’economia diversa, che include e non che esclude». Soprattutto perché, in futuro, saranno figli e nipoti a dover affrontare le conseguenze delle azioni intraprese nel nostro presente. «Come amava dire Giorgio La Pira – conclude Martinelli – il mondo in cui viviamo è un bene lasciato dai nostri padri che noi dobbiamo gestire e migliorare per le generazioni future, che lo vivranno dopo di noi. Un prestito, una responsabilità.».

Fonte: Comune di Montopoli

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno