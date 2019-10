Lavori a Greve senza autorizzazione paesaggistica, multato

I carabinieri forestali di Figline e Incisa Valdarno, con la collaborazione della polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino, hanno eseguito una serie di accertamenti a Greve in Chianti. Tali verifiche si sono rese necessarie in seguito a lavori di movimento terra eseguiti senza la prescritta autorizzazione paesaggistica.

I militari hanno così rilevato la totale estirpazione di arbusti in un terreno saldo cioè non soggetto a coltura agraria o a lavorazione del terreno da un determinato periodo di tempo, su una superficie di cento metri quadrati, determinando una modifica permanente dello stato dei luoghi in un’area di interesse pubblico notevole, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice Urbani.

Su un terreno che si è compattato o si sta rinsaldando dopo una prolungata assenza di attività colturali, l’autorizzazione per compiere movimentazioni di terreno è necessaria anche per fugare rischi di instabilità idrogeologica.

Per i fatti accertati è stato denunciato all'autorità giudiziaria. il proprietario della particella catastale interessata dai lavori eseguiti in assenza di autorizzazione

E’ stata anche elevata una sanzione amministrativa in base alla legge regionale di riferimento per l’importo di 480 euro.

