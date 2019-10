Lineatre1 di Poggibonsi: solidarietà della FLAI CGIL

La FLAI CGIL di Siena, nell'esprimere la propria solidarietà ai lavoratori della Lineatre1 in presidio permanente dal 30 settembre per la difesa del loro posto di lavoro, si augura che anche grazie all'intervento delle Istituzioni si possa risolvere questa situazione paradossale per cui un'Azienda sana debba essere costretta a licenziare delle persone.

Tutto ciò è assolutamente inconcepibile e per questo ci auguriamo che i lavoratori possano tornare ad esercitare il proprio diritto primario, cioè il lavoro, tanto vituperato in questo momento.

Fonte: Ufficio di Segreteria CGIL Siena

Tutte le notizie di Poggibonsi