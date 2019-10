M5S Empolese Valdelsa: "Solidarietà alla consigliera Morelli"

Dopo il caso scoppiato in Consiglio comunale a Fucecchio e la risposta della consigliera Morelli, è arrivato anche il commento del M5S Empolese Valdelsa.

Piena solidarietà del gruppo Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa alla nostra consigliera di Fucecchio Fabrizia Morelli per l'episodio da lei subito nella seduta di consiglio degli scorsi giorni. Riteniamo che l'atteggiamento tenuto dai consiglieri di centrodestra ai danni della nostra eletta, sia grave e da non tollerare, perché mirato ad impedirle di esprimere legittimamente la propria opinione all'interno di quella che rappresenta, a livello locale, la massima espressione della democrazia. Ci auguriamo che questo rimanga un episodio isolato e che in futuro i portavoce del gruppo fucecchiese di centrodestra ricordino il fatto di rappresentare in consiglio tutti i cittadini e che per questo le loro azioni, come quelle compiute dagli altri eletti, debbono rappresentare un esempio virtuoso per tutta la cittadinanza. Ringraziamo anche i colleghi delle altre forze politiche che hanno fin da subito mostrato solidarietà alla nostra consigliera.

