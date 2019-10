'Meticcio Day' a Pisa, festa del canile Soffio di Vento

Domenica 6 ottobre si terrà la terza edizione del “Meticcio Day”, la festa del canile sanitario rifugio municipale “Soffio di vento” di Ospedaletto (dalle ore 15.00 alle 18.00).

I volontari del canile invitano tutta la cittadinanza a partecipare, non solo per adottare un nuovo amico a quattro zampe o per valutare la possibilità di fare attività di volontariato presso il canile, ma anche per visitare questo spazio che, sebbene decentrato, fa integrante parte della città ed è visitabile tutto l’anno.

All’interno si svolgono attività in collaborazione con la vigilanza sanitaria della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che garantisce un servizio di pronta disponibilità per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24 su tutto il territorio dei comuni attualmente associati a Pisa (Vecchiano, Vicopisano, Orciano Pisano e Fauglia).

Attualmente al canile “Soffio di vento” ci sono diversi cani adottabili, di varia taglia ed età, mentre più rari sono i cuccioli. La festa sarà l’occasione per conoscerli, porre domande al personale del canile o, semplicemente, manifestare concretamente la propria solidarietà verso i cani del rifugio con donazioni di coperte calde e lenzuola.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

