Niente commissione sicurezza e parco per Zeffirelli a Capraia e Limite: la 'cronaca' del Consiglio comunale

Clima disteso, seppur con la bocciatura di due mozioni e mezzo (una passata tramite emendamento di comune accordo tra le parti politiche presenti) durante il consiglio comunale svoltosi a Capraia e Limite il 30 settembre.

Partendo dal mezzo 'successo' targato centrodestra, il consigliere Manuel Razzuoli, ha portato al centro del dibattito comunale il disagio di centinaia e centinaia di lavoratori che obbligatoriamente utilizzano la SGC FI-PI-LI.

La mozione passa all'unanimità con l'emendamento della maggioranza (Uniti per Capraia e Limite) con l'impegno a garantire il programma dettagliato dei lavori e il rispetto delle tempistiche. Bocciate, come dicevamo poc'anzi, le mozioni presentate dal capogruppo Nicolò Tani ed Emanuel Di Mauro.

Il secondo consigliere Emanuel Di Mauro ha presentato una mozione per la creazione ex novo di una Commissione Sicurezza. Secondo il cdx è indispensabile aprire, come lo stesso Di Mauro afferma, un 'tavolo di confronto' per tematiche che abbracciano il mero controllo del territorio sino alla salvaguardia della persona individuale (es. devianza giovanile e violenza sulle donne).

Il parere del Sindaco e della maggioranza dunque, è che tali problematiche vengono già affrontate nella commissione per il sociale e posso essere discusse lì senza mettere mano a cambi di regolamento comunale ed istituzione di nuove commissioni prive di senso e lasciare dunque al Sindaco la sola facoltà di intraprendere e mantenere rapporti con le forze dell'ordine, Prefettura ecc...

Su un punto vi è sicuramente intesa, ovvero che la legalità debba essere affrontata nelle aule scolastiche (come enunciato dal Sindaco) e che impegnerà sicuramente Capraia e Limite Viva in tal ambito.

Il capogruppo impegnava il Sindaco e la Giunta ad intitolare una parco/zona verde al maestro Zeffirelli, venuto a mancare poco tempo fa. La bocciatura trova il suo perché in un cavillo normativo, il quale impone un'attesa per tali accoglimenti a decorrere dal decimo anno della scomparsa del personaggio (eccezion fatta per straordinari ed eventuali casi in cui è derogabile a 5 con giusta motivazione).

Il discorso è stato completamente e volutamente incentrato sul personaggio di cultura di Zeffirelli e non sul suo attivismo politico, a cui però ha pensato il consigliere Claudio Ometto, il quale ricorda che Zeffirelli pronuncio e spese parole a suo tempo per Silvio Berlusconi (Cit. «Se nel 1994 lui non scendeva in campo erano guai seri. Saremmo diventati un paese comunista senza più comunisti nemmeno in Russia. C’era una situazione da ghigliottina»), nonché essere stato uno dei più grandi senatori (Forza Italia) assenteisti della Repubblica.

La bocciatura, inoltre, è stata giustificata dal fatto che il Maestro non ha avuto legami col territorio del comune di Capraia e Limite, visione limitata e poco acuta in quanto Zeffirelli risulta un artista di fama mondiale, di altissima caratura artistica e se ciò non bastasse, cittadino del mondo.

Noi di Capraia e Limite Viva, in tutto ciò, ci teniamo a prendere le distanze e innalziamo la figura del Maestro Zeffirelli quale difensore della democrazia occidentale ed anticomunista.

