Omaggio a Massimo Troisi al CineMarioMonicelli di Castelfiorentino

l CineMario Monicelli di Castelfiorentino rende omaggio al grande Massimo Troisi, morto 25 anni fa. Per ricordare questo genio della comicità, viene ripercorsa la sua carriera con la proiezione di 3 significativi film. Si tratta di "Ricomincio da tre" (1981), il primo film dietro la macchina da presa dell'attore napoletano; di "Non ci resta che piangere" (1984), primo negli incassi nella stagione cinematografica 1984/1985 e frutto dell'unione artistica con un altro grande talento comico come Roberto Benigni e de "Il Postino" (1994), l'ultimo film girato da Troisi prima della prematura morte.

I film di Massimo Troisi sono in programmazione al Cinema Mario Monicelli nei seguenti orari :

"Ricomincio da tre" GIOVEDI' 3 OTTOBRE ORE 21,30

"Non ci resta che piangere" GIOVEDI' 10 OTTOBRE ORE 21,30

"Il Postino" GIOVEDI' 17 OTTOBRE ORE 21,30

Biglietteria (apertura 30 minuti prima dell'inizio della proiezione):

CINEMA MARIO MONICELLI

RIDOTTO TEATRO DEL POPOLO, PIAZZA GRAMSCI, 77 – CASTELFIORENTINO

Prezzi biglietti :

Intero 7 euro; Ridotto 6 euro; Ridotto Soci Coop 6 euro

Le riduzioni sono riservate a: persone fino a 26 anni e possessori di carta giovani fino a 30 anni; adulti oltre 65 anni; portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute; abbonati al Teatro del Popolo e Soci Coop. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Per INFORMAZIONI:

Biglietteria del CineMario Monicelli

tel. 0571 633482/684594; email info@teatrocastelfiorentino.it

La programmazione è disponibile anche sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e su www.facebook.com/cinemamariomonicelli

Fonte: Ufficio Stampa

