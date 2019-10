Premio letterario Il Delfino, ecco i vincitori

Sabato 28 settembre 2019, presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia (Pisa) si è svolta la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Letterario Nazionale “Il Delfino”, giunto quest’anno alla XVII edizione.

Primo classificato per la narrativa edita Iacopo Maccioni con "Occhi di marrone" (Giovane Holden).

Nella sezione dedicata alla saggistica vince Angelo Vazzana.

Prima classificata per la poesia edita Tiziana Monari con l'opera "Le scarpe chiuse".

Prima classificata per la poesia inedita la bolognese Francesca Panzacchi con il componimento "Narra di te il mare".

La cerimonia di premiazione si è svolta a Tirrenia il 28 settembre presso il Grand Hotel Golf alla presenza delle Autorità, dei membri della Giuria, degli enti e associazioni che promuovono il cartellone “Marenia – Non solo mare”- estate 2019, dei membri del Comitato Premio Letterario Toscana e dei rappresentanti della stampa.

Il Premio Nazionale di narrativa e saggistica “Il Delfino” è organizzato dalla Pro Loco del Litorale Pisano e prende ispirazione dalle personalità della cultura italiana che il Litorale di Pisa ha ospitato e che da esso hanno preso spunto per le loro opere: figure d’assoluta eccezione della Letteratura come Gabriele d’Annunzio, pittori e grafici come Giuseppe Viviani, protagonisti del cinema italiano come Giovacchino Forzano.

La Giuria del Premio è formata dal Presidente Dott. Giovanni Nardi e da Dott. Salvatore Duca, Sig.ra Veronica Manghesi, Dott. Giuseppe Meucci, Dott. Alessandro Nundini, Prof.ssa Valeria Serofilli, Prof.ssa Francesca Zucchelli.

