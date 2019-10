'Resistenza, sostantivo singolare femminile', il progetto IC Cerreto Guidi e Anpi

Venerdì 4 ottobre i ragazzi e le ragazze delle terze medie dell'Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi parteciperanno alla fase conclusiva del progetto intrapreso durante lo scorso anno scolastico: "Resistenza, Sostantivo Singolare Femminile".

Il progetto ha visto gli studenti impegnati in un percorso didattico volto a percorrere gli anni della Resistenza attraverso l' impegno delle donne, meno conosciuto ma altrettanto fondamentale, nella lotta al fascismo. Sono state approfondite ed analizzate le vite di due donne: Nada Giorgi, 'La Ragazza di Bube' e Nada Parri, 'La Partigiana Marina'. Per loro è stato scritta una bellissima rappresentazione teatrale sulla vita di Nada Parri.

Nada, donna intelligente e poliedrica che ha per questo motivo percorso una 'Vita Amara' come racconta nel suo libro. Sarà per gli studenti di Cerreto un grande esercizio di allenamento per il 'muscolo della memoria'. Saranno proprio loro a inaugurare la mostra che attraverserà la vita di Nada e delle sue due figlie: Ambretta ed Elisabetta.

Sarà una mostra emozionante, piena di documenti intimi ed assolutamente inediti che ci aiuteranno a leggere nel cuore di una donna che ha sfidato i tempi. La rappresentazione teatrale è stata scritta dalla Carovana della Memoria ed il progetto costruito dall'Anpi di Cerreto Guidi insieme all'Istituto Comprensivo di Cerreto perché la memoria è la nostra più grande ricchezza.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi