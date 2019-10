Oggi due ospiti speciali Franca e Fiorisa sono state ai nostri microfoni per raccontarci le loro ricette. Franca e Fiorisa hanno partecipato ad una gara di torte "Cake Star" organizzata dal Bagno Impero a Marina di Pisa e hanno vinto il secondo posto in due categorie diverse.

Fiorisa con la sua Sbriciolona di Mele ha vinto nella categoria della Presentazione, mentre Franca con la sua Torta della Nonna nella categoria del Gusto.

Sbriciolona di Mele

Ingredienti

Impasto

350 gr di farina

170 gr di burro

170 gr di zucchero

1 uovo

Mezza bustina di lievito

Ripieno

4 mele

Mezzo limone la scorsa

70 gr di zucchero di canna

Un cucchiaio di acqua

Preparazione

Mettete insieme alla farina lo zucchero e il lievito, amalgamate il tutto. Aggiungete il burro a temperatura ambiente e l’uovo e amalgamate l’impasto, deve rimanere sbriciolato. Per il ripieno sbucciate le mele, fatele a tocchetti, metterle in padella con lo zucchero, la scorsa del limone e l’acqua e cuocetele per una 15 di minuti senza coperto. Prendete una tortiera con la cerniera di circa 38 cm di diametro, rivestite il fondo con carta da forno, mettere metà dell’impasto e compattare con le mani, aggiungere le mele cotte e con le mani buttate il resto dell’impasto sbriciolato. Cuocete in forno per 45 minuti a 170 gradi. Lasciare freddare e togliere dalla teglia e guarnire con zucchero a velo.

Fiorisa Luppichini di Pisa

