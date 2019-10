Stop all'abuso di alcol, dopo la chiusura di un locale codice di autoregolamentazione a Pisa

Nel corso del pomeriggio odierno il Prefetto Giuseppe Castaldo, alla presenza del Sindaco di Pisa, del Questore, del Presidente della Camera di Commercio e dei rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti ha presieduto un incontro volto a condividere un codice di autoregolamentazione degli esercizi pubblici contro il consumo di alcol da parte dei minori.

Il Prefetto ha rappresentato l’importanza del ruolo e della collaborazione delle categorie in questione, il cui qualificato apporto potrà costituire un ulteriore tassello della più complessiva azione di prevenzione e repressione della vendita abusiva di alcol ai minorenni.

Da parte delle istituzioni, il Prefetto ed il Sindaco hanno confermato l’impegno ad una costante azione di contrasto e di repressione all’abusivismo commerciale. Sul punto, il Sindaco ha informato che sarà disposto il rafforzamento dell’impegno della Polizia locale, attraverso l’impiego di ulteriori unità operative dedicate, che potranno contare sul costante supporto delle Forze di polizia dello Stato.

I partecipanti hanno convenuto di aggiornare l’incontro entro la fine di ottobre, al fine di addivenire alla definizione di un testo concordato che potrà essere sottoposto alla firma delle categorie.

Il Prefetto Castaldo ha espresso il ringraziamento ai presenti per la condivisione degli obiettivi in questa delicata materia che esige uno stretto coordinamento delle azioni dei diversi attori in campo.

Fonte: Prefettura di Pisa

