Sversamento in strada dopo incidente a Empoli

Un incidente stradale in via dei Cappuccini a Empoli ha provocato uno sversamento di carburante in strada da parte di un mezzo coinvolto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 20 di oggi, giovedì 3 ottobre. Una moto si è scontrata con un'auto in movimento, mandando a terra il centauro. Presenti sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli in codice giallo per un ferito coinvolto, la polizia per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco del Terrafino per la pulizia stradale in seguito allo sversamento di olio e carburante dalla due ruote. L'uomo, cosciente e capace di muoversi, si è fatto male al bacino.

