Oggi due ospiti speciali Franca e Fiorisa sono state ai nostri microfoni per raccontarci le loro ricette. Franca e Fiorisa hanno partecipato ad una gara di torte "Cake Star" organizzata dal Bagno Impero a Marina di Pisa e hanno vinto il secondo posto in due categorie diverse.

Fiorisa con la sua Sbriciolona di Mele ha vinto nella categoria della Presentazione, mentre Franca con la sua Torta della Nonna nella categoria del Gusto.

Torta della Nonna

Ingredienti per la pasta frolla

350 gr di farina

Un etto e mezzo di zucchero

Un etto e mezzo di burro a temperatura ambiente

Un tuorlo di uovo

Un uovo intero

Un pizzico di sale

La buccia di un limone grattugiato

Per la crema

4 tuorli

8 cucchiai di zucchero

4 di farina

4 di bicchieri di latte

E la scorza di limone grattugiata

pinoli

Procedimento

Per la pasta frolla mettere tutti gli ingredienti insieme e lavorate con le mani velocemente e formate una palla che metterete in frigo per un’oretta. Nel frattempo fate la crema: mettete il latte a bollire e in una terrina preparate i tuorli con lo zucchero e la farina e mescolate bene in modo che lo zucchero si sciolga completamente. Nel pentolino del latte versate il composto e portare a ebollizione, mescolando sempre, quando è pronta la crema spegnete la fiamma e lasciate raffreddare e aggiungete una manciata di pinoli. Nel frattempo prendete la pasta frolla e dividetela in due parti uguali. La stentede con le mani sulla carta da forno e poi allungatela con un matterello, mettete la prima pasta frolla in una teglia rotonda da dolce, aggiungete la crema e buttate giù i bordi della pasta frolla. Allungate l’altra metà della pasta frolla e il disco lo mettete sopra alla torta e sistemate i bordi e con un pennello intinto nel tuorlo di uovo spennellate la parte superiore del dolce e dopo aggiungete tanti pinoli. Mettete in forno per 40/50 minuti a 180° gradi. Quanto è cotto e raffreddato cospargetelo con zucchero a velo.

Franca Marconcini di Pisa

