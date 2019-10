Vertici di Confagricoltura a Pistoia, focus sull'innovazione

Il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il direttore generale Francesco Postorino visitano Pistoia e gli agricoltori pistoiesi li accolgono con un incontro (aperto a tutti) su uno dei temi forti di questa associazione agricola: l’innovazione.

Venerdì 4 ottobre, alle 15,30, Confagricoltura Pistoia organizza, dopo una serie di visite in forma privata nel corso della mattina presso i più importanti vivai del Distretto pistoiese e un’azienda vinicola associati a Confagricoltura, un incontro in Sala Maggiore del Comune di Pistoia (piazza Duomo 1, ingresso libero) sul tema “ConfAgri-Coltura Innovativa – generazione 4.0”.

Dopo gli interventi introduttivi del sindaco Alessandro Tomasi e di Roberto Orlandini, presidente di Confagricoltura Pistoia, e un saluto del prefetto Emilia Zarrilli, introdurranno il tema dell’innovazione dal punto di vista tecnico-scientifico, ma con occhio attento all’applicazione concreta nei contesti aziendali, due grandi esperti quali il prof. Marco Vieri, docente di “Scienze e tecnologie agrarie” e “Viticoltura ed enologia” dell’Università di Firenze, che parlerà di agricoltura digitale e connettività per una nuova agricoltura d’impresa, e Domenico Prisa, ricercatore del Crea specializzato in Biotecnologie vegetali e microbiche, che illustrerà brevemente alcune linee di ricerca innovative nell’ortoflorovivaismo in corso presso il Crea-Of.

Poi la parola sull’argomento, dal punto di vista delle imprese e in particolare di quelle del settore principale dell’agricoltura pistoiese, passerà ai presidenti del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia Francesco Mati e dell’Associazione Vivaisti Italiani Luca Magazzini. Subito dopo sono previsti gli interventi degli assessori regionali della Toscana all’agricoltura Marco Remaschi e all’ambiente Federica Fratoni. Gli interventi conclusivi sono riservati al direttore generale di Confagricoltura Francesco Postorino e al presidente nazionale Massimiliano Giansanti. A moderare l’incontro Andrea Vitali, responsabile comunicazione di Confagricoltura Pistoia.

In tarda serata Giansanti salirà nella montagna pistoiese, dove sarà ospite il giorno successivo del Dynamo Camp.

Fonte: Confagricoltura Pistoia

