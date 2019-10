Affittacamere 'fantasma' in centro a Siena, denunciato

Individuato e denunciato un affittacamere 'fantasma' a Siena. Guai anche per il responsabile di una struttura ricettiva che non ha comunicato per tempo i dati degli alloggiati. Sono questi i risultati dell'intenso controllo della polizia senese nelle strutture ricettive della zona.

In via Pantaneto è stato trovato un affittacamere abusivo, gestito da C.O., italiano 36enne. All'interno vi erano sette persone, tra cui qualche pluripregiudicato; i poliziotti hanno sequestrano un blocchetto delle ricevute per la contabilità, che ha confermato l''organizzazione' dellattività.

In una struttura ricettiva di Siena invece il proprietario non aveva utilizzato il sistema Alloggiati Web, importante strumento previsto dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Questo prevede, infatti, l’obbligo, da parte di chi gestisce strutture ricettive e, quindi, anche degli affittacamere, di dare comunicazione alla Questura, con mezzi informatici o telematici, delle generalità dei clienti a cui viene dato alloggio; per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, è tra l’altro previsto che la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza, proprio per poter dare modo alle forze dell’ordine di effettuare gli opportuni controlli prima che gli ospiti lascino la struttura.

La Questura di Siena raccomanda, pertanto, "la massima attenzione, da parte dei gestori di strutture ricettive, nella corretta applicazione della normativa vigente poiché l’inosservanza, oltre al rischio di render vana l’attività di prevenzione delle Forze dell’ordine, prevede per i gestori una specifica denuncia penalmente rilevante".

