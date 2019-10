Armi modificate e poligono improvvisato fuori casa: denunciato

Si esercitava nel tiro a bersaglio dalla finestra della sua camera da letto, in un poligono improvvisato da lui stesso in un terreno vicino casa sua. Per questo un 68enne di Marciana Marina nel Livornese, è stato denunciato dai carabinieri. L'uomo dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi, getto pericoloso di cose, alterazione e importazione illecita di armi. Il 68enne in casa aveva otto carabine e nove pistole, alcune delle quali modificate, che sono state tutte sequestrate.

I carabinieri e i carabinieri forestali sono intervenuti dopo una serie di segnalazioni. Una volta sul posto hanno sorpreso l'uomo sparare dalla finestra della sua abitazione, in direzione di alcuni bersagli sistemati nella macchia antistante. Le armi trovate, benché ad aria compressa, sono armi a tutti gli effetti, , fanno sapere gli investigatori, perché sono di potenza superiore al consentito. L'uomo, inoltre, era sprovvisto di qualsiasi titolo abilitativo all'acquisto e alla detenzione delle armi, tanto che le armi irregolari erano state acquistate dall'estero, non essendo reperibili sul mercato italiano che ne vieta l'acquisto senza porto d'armi.

