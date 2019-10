Arrestato 20enne per spaccio, in casa droga e la 'replica' di una Beretta

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Più specificatamente i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, con la collaborazione di personale delle Stazioni di Pontedera e Calcinaia (PI), hanno controllato l’uomo sorprendendolo in possesso di poco più di 3 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi e della somma contante di euro 590, ritenuta provento di attività di spaccio. La successiva perquisizione dell’abitazione del predetto consentiva il sequestro di quasi 13 grammi di cocaina e 19 grammi di hashish, 2 bilancine e materiale per il confezionamento dello stupefacente; sequestrata inoltre una riproduzione di una pistola beretta 92 FS. L’uomo, arrestato, è stato giudicato con il processo per direttissima.

