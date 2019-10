Attacchi a Morelli (M5S), Cordone (Lega): "Mai offeso nessuno nella mia lunga carriera politica"

In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale in questi giorni, a firma del gruppo consiliare del Partito Democratico di Fucecchio e del Movimento 5 Stelle locale, in cui sono riportate generiche accuse ad "Alcuni consiglieri di opposizione", di avere offerto uno spettacolo indecoroso nel Consiglio comunale di Fucecchio del 30 settembre - 1° ottobre scorsi, che a più riprese avrebbero attaccato con frasi sprezzanti il Consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle, Fabrizia Morelli, intimandole di tacere ed "offendendola, mettendone in dubbio la capacità di giudizio", a titolo strettamente personale ed a difesa della mia onorabilità, dichiaro quanto segue: "A prescindere dall'appartenenza politica, ognuno di noi è responsabile di quello che dice e che fa.

Nella mia lunga attività politicoamministrativa, non ho mai offeso nessuno ed ho sempre avuto un grande rispetto delle Istituzioni, rispetto più volte riconosciutomi anche dai cosiddetti 'avversari politici'. Spesso da solo ho portato avanti forti battaglie istituzionali e nella mia lunga attività sul territorio ho subito anche delle vere e proprie aggressioni fisiche(tra l'altro qualcuno di Fucecchio, tempo fa, mi ha augurato di finire i miei giorni nelle Foibe insieme a Salvini). Mai e poi mai, mi sognerei di offendere e di attaccare con frasi sprezzanti altri rappresentanti dell'Istituzione che anch'io rappresento."-

La mia storia parla per me: sono iscritto alla Lega da 26 anni; sono stato eletto Consigliere del Quartiere 2 nell'amministrazione comunale di Firenze nei primi anni '90; per 15 anni (3 mandati amministrativi dal 2004 al 2019), sono stato eletto Consigliere comunale di Gambassi Terme, dove ho ricoperto le funzioni di capogruppo di tutto il Centrodestra; dal 2004 al 2014 ho rappresentato la Lega prima al Circondario Empolese Valdelsa e poi all'Unione dei Comuni; dal 2009 al 2014, per la Lega, ho fatto il Consigliere provinciale di Firenze con le mansioni di Capogruppo ed il 26 maggio di quest'anno, con grande orgoglio, sono stato eletto Consigliere comunale di Fucecchio e tutt'ora sono Consigliere Nazionale dell'ANCI.

Marco Cordone, consigliere comunale Lega Fucecchio

