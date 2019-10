Cambia pediatra a Montaione e Gambassi, il sindaco Pomponi: "Nessun preavviso. Noi cittadini di Serie b"

Polemiche per il trasferimento della pediatra Irene Pellegrini Filippeschi. Oggi l'Asl ha comunicato ufficialmente che la dottoressa passerà ad un altro ambito territoriale il prossimo 7 ottobre, specificando che "l’Azienda si è subito attivata per non interrompere la continuità pediatrica assistenziale ai circa 600 bambini del territorio di Montaione e Gambassi Terme [...] grazie all’adesione degli altri pediatri titolari della convenzione nello stesso ambito territoriale".

Ma è il sindaco di Montaione Paolo Pomponi ad aprire la polemica: il primo cittadino lamenta che "questa notizia il sottoscritto e l'Amministrazione comunale non avevano avuto alcuna comunicazione ufficiale dalla Asl (in realtà non la abbiamo nemmeno adesso, perché la notizia l'abbiamo appresa dalla stampa). Ora non è che io voglia fare il permaloso, dico soltanto che il Sindaco, fra le altre cose, svolge anche la funzione di autorità sanitaria locale e obiettivamente mi sarebbe sembrato il minimo essere informato. Fra l'altro a Montaione e Gambassi opera un unico pediatra e l'assenza dello stesso crea notevoli disagi all'utenza, aggravati da una comunicazione con preavviso pressoché nullo".

"Ho ritenuto doveroso - scrive Pomponi - quantomeno far presente che non è accettabile essere trattati come cittadini di serie "B", per non dire di peggio. Le rassicurazioni del massimo impegno dell'azienda sanitaria a trovare il prima possibile (sicuramente in qualche mese!!) una soluzione certamente non semplice, non riducono le notevoli difficoltà, anche di tipo economico oltre che organizzativo, che molte famiglie incontreranno. [...] Ancora una volta, l'ennesima, chi vive in campagna, in piccoli centri distanti dalle città, anziché ricevere una premialità per la scelta (si pensi ancor più a chi risiede nelle piccole e distanti frazioni), di continuare ad abitare un territorio tanto decantato quando si parla della bella Toscana, tanto da esserne insieme alle città d'arte il biglietto da visita principale, riceve uno schiaffo! [...] Come amministrazione comunale ci impegnamo a seguire la vicenda afinchè possa trovare un epilogo positivo il prima possibile".

Tutte le notizie di Montaione